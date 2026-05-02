Çorum’da düzenlenen U18 Futbol Ligi’nde şampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazanan Mimar Sinanspor’un Kastamonu grubundaki rakipleri belli oldu.

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe maçları yarın başlıyor. Çorum temsilcisi Mimar Sinanmspor’un da yer aldığı Kastamonu grubunun teknik toplantısı yapıldı. Çekilen kura sonunda Mimar Sinanspor Bolu ve Ankara temsilcileri ile birlikte B grubunda yer aldı. Yeşil-Siyahlılar Pazar günü oynanacak olan ilk gün maçlarını BAY geçecek. Pazartesi oynanacak olan ikinci gün ise Bolu-Ankara galibi ile gruptan çıkma maçı oynayacak.