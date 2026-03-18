Arca Çorum FK, Esenler Erokspor’u 2-1 yendiği kritik maçla ilgili olarak üç ihlalden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü “saha olayları”, “çirkin ve kötü tezahürat” ile 9 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Maçta, yedek kulübesinde kırmızı kart gören Arca Çorum FK’lı futbolcu Atakan Akkaynak “hakareti”, sahada kırmızı kart gören Esenler Eroksporlu futbolcu Francis Nzaba da (kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiler.

