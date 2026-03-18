Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın Esenler Erokspor’u 2-1 yendiği maçın Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu, verdiği ve vermediği kararlarla büyük tepki toplarken, karşılaşmayı ekranları başında izleyen taraftarları da çileden çıkarttı. Öyle ki, İzmir’de ikamet eden ve fanatik bir Çorum FK taraftarı olarak bilinen hemşehrimiz Osman Altunörs, 74.dakikada Çorum FK aleyhine verilen penaltı pozisyonunda hakeme tepki gösterirken, refleksle maçı izlediği televizyonu kırdı.

Hakemin art niyetli olduğunu dile getiren Altunörs, tek tesellisinin uzatma dakikalarında gelen golle alınan galibiyet olduğunu ifade ederken, “Çorum FK hakemi de yendi. İnşallah Süper Lig’e çıkacağız. En büyük hayallerimden biri de Süper Lig’de Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı tribünden izlemek” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi