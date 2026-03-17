Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler’in eski başkanı Burç Baysal da Esenler Erokspor maçında Arca Çorum FK aleyhine verilen penaltıya isyan etti.

Arca Çorum FK’nın 2-1 kazandığı maçta Erokspor’a verilen penaltı ile ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erokspor için “Penaltıspor” yakıştırması yapan Burç Baysal, “Gerçekten penaltıspor unvanını hak ediyorsun Erokspor. Yazıklar olsun maçın hakemine de bu rezilliği organize edenlere de” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi