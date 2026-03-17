Çorum’un muay thai (Tayland boksu) ve kickboks branşlarındaki milli sporcusu, kıtalar arası altın kemer şampiyonu sporcusu Abdussamet Uğurlu, Çorum Gençlik ve Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Muay Thai Süper Ligi’nde son 4 yılın şampiyonu olan Abdussamet Uğurlu’nun Gençlikspor’a transferi ile ilgili yapılan açıklamada, “Muay Thai Kıtalararası Şampiyonu, altın kemer sahibi sporcu Abdüssamed Uğurlu, Çorum Gençlik Spor Kulübü adına müsabakalara çıkacak. Önümüzdeki ay Mersin’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında yarışacak olan sporcumuza başarılar diliyoruz” denildi.

