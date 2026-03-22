Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 32.hafta maçında konuk olacağı Iğdır FK ile resmi olarak dördüncü kez karşılaşacak. Geride kalan 3 maçta averajla Çorum FK’nın üstünlüğü bulunuyor.

Arca Çorum FK ile Iğdır FK ilk kez geçen sezon 1.Lig’de rakip oldu. 8.haftada Çorum’da oynanan maç 0-0 biterken, 27.haftada Iğdır’da oynanan maçı Iğdır FK 1-0 kazandı. 1 Mart 2025’te, Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan maçın tek golünü 14.dakikada Gianni Bruno attı.

Bu sezonun 13.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 3-1 kazandı. 9 Kasım’da, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 23’te Ferhat Yazgan, 73’te Emeka Eze ve 78’de Daniel Aleksic atarken, konuk takımın tek golü 29’da Ryan Mendes’ten geldi.

