Arca Çorum FK, bugün Iğdır FK ile oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 32.hafta maçında, profesyonel liglerde 484.kez puan mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 483 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 213 galibiyet, 128 beraberlik, 142 yenilgi alırken, 767 puan topladılar. Rakip fileleri 696 kez havalandıran Çorum ekibi kalesinde ise 514 gol gördü.

483 maçın 243’ünü deplasmanda oynayan Arca Çorum FK, bu karşılaşmalarda ise 85 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi alırken, 319 puan topladı. 294 gol atan Arca Çorum FK, 287 gol yedi.

Sahasında ise 240 maça çıkan Arca Çorum FK, 128 galibiyet, 64 beraberlik, 48 yenilgi aldı. Hanesine 448 puan yazdıran Çorum ekibi attığı 404 gole karşılık kalesinde 227 gole engel olamadı.

Muhabir: Haber Merkezi