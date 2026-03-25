Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde play-off maçlarının takvimi açıklandı. Normal sezonu 2.sırada tamamladığı için direkt finale yükselen Sungurlu Belediyespor’un maç tarihi de belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final maçları 28 Mart’ta Kocaeli ve İzmir’de oynanacak. Kocaeli’de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’la Gümüşhane temsilcisi Ünsal Grup Şiran Akademi, İzmir’de ise Arkasspor’la Mersin ekibi Yücelen Anamurspor karşılaşacak. Bu maçların galipleri yarı finale yükselecek. Yarı final ilk maçları 1 Nisan’da, ikinci maçları ise 4 Nisan’da oynanacak. Yarı final maçlarının yeri henüz belli olmadı.

Yarı finalden gelen takımla Sungurlu Belediyespor, 8 Nisan Çarşamba günü, Ankara’da Efeler Ligi’ne yükselme maçına çıkacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak.

