Arca Çorum FK'nın Pazar günü deplasmanda Iğdır FK ile oynayacağı Trendyol 1.Lig 32.hafta maçının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Pazar günü Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta Hasova'nın yardımcılıklarını Sivas bölgesinden Haydar Avcı e ve Muğla bölgesinden Kurtuluş Aslan yapacak. Gümüşhane bölgesi hakemlerinden Murat Demir ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Üst klasman hakemi Gürcan Hasova Çorum FK'nın Serikspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta da düdük çalmıştı.