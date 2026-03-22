Arca Çorum FK, deplasmanda Iğdır FK’yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atarken, Kırmızı-Siyahlı ekibi yalnız bırakmayan taraftarlar da günün kahramanlarından biri oldu.

Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede Çorum temsilcisine destek vermek için kilometrelerce yol kat eden sadece 12 kişilik taraftar grubu, takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla destek verdi. Sayılarının azlığına rağmen sesleriyle tribünde fark yaratan taraftarlar, futbolseverlerden de takdir topladı.

Karşılaşmanın ardından gelen 2-0’lık galibiyetle büyük sevinç yaşayan Çorum FK taraftarları, mutluluklarını saha ile sınırlı tutmadı. Maç sonrası Iğdır sokaklarında şehir turu atan Kırmızı-Siyahlılar, galibiyeti doyasıya kutladı.