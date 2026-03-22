Deplasmanda Iğdır FK’yı 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, önemli bir galibiyete imza atarken günün en anlamlı anı Serdar Gürler’den geldi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Burak Çoban’ın ortasında iyi yükselen tecrübeli futbolcu, şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Gürler, hazırladığı özel sürprizle dikkat çekti.

Gol sevincini formasının altına giydiği ve üzerinde “İyiki doğdun canım kızım hayalim” yazılı tişörtü göstererek kutlayan deneyimli oyuncu, bu anlamlı golü kızına armağan etti.