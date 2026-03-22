Trendyol 1.Lig 32.hafta maçında deplasmanda Iğdır FK'yı 2-0'la geçen Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Uğur Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtirken, 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Uçar, ""Öncelikle hem iyi oyun hem de iyi mücadeleyle kazandığımız için mutluyuz. Penaltıyı atsaydık belki maçı daha erken koparabilirdik, ancak olmadı. Buna rağmen iyi bir geri dönüş yaptık. İkinci yarıda golleri bulduk ve buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Iğdır’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.