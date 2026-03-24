Dizindeki sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Arca Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip sahalara bomba gibi dönebilmek için bireysel çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor.

Iğdır FK maçı sonrası, ligin milli araya girmesi üzerine takıma verilen 4 günlük izin nedeniyle birçok futbolcu memleketine giderken, Çorum’da kalan Mame Thiam, bireysel olarak salonda kuvvet çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda iğne tedavisi süren Thiam’ın 3 Nisan’daki kritik Bandırmaspor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

