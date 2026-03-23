Arca Çorum FK, 2-0 kazandığı Iğdır FK maçında Samudio ile bir de penaltı kaçırdı.

Burak Çoban’ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşu için Fredy atışı kullanmaya hazırlanırken, topu alan Samudio, 14.dakikada, yerden sol direğin dibine bir vuruş yaptı ancak köşeyi doğru tahmin eden deneyimli kaleci Sinan Bolat uzanarak topu kornere çelmeyi başardı ve gole izin vermedi. Böylece Arca Çorum FK bu sezon ilk kez penaltı kaçırmış oldu.

10’DA 10 YAPMIŞTI

12’şer penaltı kazanan Bodrum FK ve Esenler Erokspor’un ardından 11 penaltı ile ligin en çok penaltı kazanan üçüncü takımı olan Arca Çorum FK, ilk 10 penaltıyı da gole çevirirken, Emeka Eze 3’te 3, Oğulcan Çağlayan 1’de 1, Mame Thiam da 6’da 6 yapmıştı.

