Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK’yı ikinci yarıda Serdar Gürler ve Burak Çoban’ın attığı gollerle 2-0 yenerek üst üste 7.galibiyetini aldı ve hedefine bir adım daha yaklaştı. Kırmızı-siyahlı takım maçtan sonra, lige verilen milli ara nedeniyle 4 günlük izne ayrılırken, teknik direktör Uğur Uçar taraftarları kenetlenerek takımlarına destek olmaya davet etti.

Öncelikle Iğdır FK maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Uğur Uçar, “Geldiğimiz ilk günden bu yana hem oyuna, hem de skora odaklandık. Iğdır maçında da bunu sahaya net bir şekilde yansıtarak karşılaşmanın temposunu belirleyen taraf olduk.

İlk yarıda kaçırdığımız penaltıya rağmen moralimizi ve tempomuzu yüksek tutarak ikinci yarı aynı disiplin ve oyun anlayışıyla devam ettik. 60. ve 81. dakikalarda bulduğumuz gollerle de güzel oyunu skorla taçlandırmış olduk. Futbolcularıma disiplinleri ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL

Milli ara dönüşü kendilerini yoğun ve kritik bir programının beklediğini de hatırlatan teknik direktör Uğur Uçar, kalan 6 maça da final gözüyle baktıklarını belirtirken, taraftarları desteğe davet etti. Genç teknik adam, “Iğdır galibiyetinin moraliyle milli araya girdik. İzin dönüşünde bizi yoğun bir maç programı bekliyor.

Bizim için her maç bir final. Önümüzde altı final maçı var. Taraftarlarımızı takımımızla kenetlenerek desteklerini sürdürmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arca Çorum FK, normal sezonun kalan maçlarında sırasıyla Bardırmaspor, Bodrum FK, Pendikspor (D), Sivasspor, Sakaryaspor (D) ve Erzurumspor’la karşılaşacak.

