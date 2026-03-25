Okul sporları faaliyet programında yer alan Küçük Erkekler ve Yıldız Erkekler Beyzbol Grup Birinciliği bugün (25 Mart Çarşamba) Çorum’da başlayacak.

Organizasyona her iki kategoride 17’şer takımın katılma hakkı bulunuyor. Küçük erkekler müsabakaları Devane Sahası’nda, yıldız erkekler müsabakaları ise Nazmi Avluca Sahası’nda yapılacak.

Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek organizasyon sonunda her iki kategoride de ilk 4 sırayı alan takımlar Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

BEYZBOL

Beyzbol, dokuzar oyuncudan oluşan iki takımın, elmas şeklindeki bir sahada sopa, top ve eldiven kullanarak oynadığı stratejik bir takım sporudur. Amaç, atıcının fırlattığı topa vurup, dört kaleyi (üs) sırayla dolaşarak sayı (run) kazanmaktır. Genellikle 9 devre (inning) oynanan, savunma ve hücumun iç içe olduğu popüler bir ABD oyunu

Muhabir: Haber Merkezi