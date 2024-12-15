Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16.hafta maçında konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’la 1-1 berabere kalarak iç sahadaki puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak’ın düdük çaldığı maçta, ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olan Ahlatcı Çorum FK önemli fırsatlardan yararlanamadı. 20.dakikada Burak Süleyman, 43.dakikada da Atakan Akkaynak’la olmak üzere 2 topu direkten dönen Çorum temsilcisi aradığı golü bulamayınca devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile çıkarken, Amed ise Yılmaz Ceylan’ın yerine Sinan Kurt değişikliği ile başladı.

Devrenin ilk 15 dakikasında iki takım da hücumda etkili olamazken, 65ten sonra ataklarını biraz daha sıklaştıran Ahlatcı Çorum FK, 65’te kazandığı penaltıyı 68’de kaptan Ferhat’la gole çevirip öne geçti.

Çorum temsilcisinin gol sevinci kısa sürdü. 74’te Assombalonga’nın içeri çevirdiği topu Zargo Toure kendi ağlarına gönderince skora denge geldi.

Son bölümlerde Amed daha etkili gelirken, Ahlatcı Çorum FK’nın son uzatma süresinin son dakikasında ani geliştirdiği atağında Eren’in vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıkınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 24’e yükseltip yeniden play-off potasına girerken, Amed ise puanını 22’ye çıkarttı.

Editör: HABER MERKEZİ