Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup’ta Çorum’u temsil eden Mimar Sinanspor, 13.hafta maçında konuk olduğu Karadeniz temsilcisi, lider Karadeniz Ereğli Belediyespor’la

Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan ve Balıkesir bölgesi hakemlerinden Emre Can Yılmaz’ın yönettiği maçta ilk gol Çorum temsilcisinden geldi. 22.dakikada penaltı kazanan Mimar Sinan’da 24.dakida atışı kullanan Fatih Serkan Temizkan topu ağlara göndererek Çorum temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra ev sahibi ekip beraberlik golü için ataklarını sıklaştırırken, Mimar Sinan ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Mimar Sinan, ikinci yarının hemen başında kalesinde golü gördü. 47.dakikada fileleri havalandıran Orhan Yüksel skora denge getirdi: 1-1.

Özellikle son bölümlerde tüm hatları ile galibiyet golü için Mimar Sinan kalesine yüklenen Karadeniz Ereğli, zaman zaman savunmasında açıklar verirken, Çorum temsilcisi ani ataklar sonucu yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından lider Karadeniz Ereğli puanını 32’ye, müthiş bir mücadele ortaya koyan Mimar Sinan puanını 18’e yükseltti.

Editör: RIFAT KARA