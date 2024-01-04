İnsanlar, para kazanmak için sağlıklarından vazgeçer. Kazandıkları paraları sağlıklarına kavuşmak için harcar !

*

Sağlık önemlidir! Kanuni Sultan Süleyman’ın sözlerini unutmayalım. Devlet gücünün, Karun kadar varsıl olmanın bir nefes kadar değerli olmadığını bir şiirinde dile getirmişti. Konuşulanlar unutuldu. Sağlıklı yaşamın önemini anlatan bilimsel nitelikli bilgiler okunmayan kitapların içinde kaldı.

Bir dirhem etin bin ayıbı örtemediğini anlayanlar çözüm yolları aramaya başladı. İnsanlar spor salonlarına koştu. Birbirinden pahalı yürüyüş bantları, mekikler derdimize çözüm olmadı. Mide küçültme ameliyatları geçici çözüm olarak kaldı.

Uyanıklar devreye girdi. Fazla kilolardan kurtulma yarışı başladı. Gıda takviyeleri, bitki çayları, kremler, reklamlarla birlikte pazara sürüldü. İnsanların ceplerindeki para azaldıkça kilolarında küçük çaplı azalmalar oldu.

Sıra diyetisyenlere geldi. Onların uygun gördüğü, miktarını belirlediği yiyeceklerle kilo vermek isteyenler oldu. Kısa bir süre sonra anlaşıldı, bir diyetisyen karın doyurmuyor. En az beş tane diyetisyenin önermiş olduğu yiyecek listesi derdimize çare oldu.

Uzun süreli diyetisyene giden, kilo vermek yerine almaya çalışan bir tanıdığım dert yandı. Her öğünde iki dilim ekmek yemesi gerekiyormuş. Günde üç kez midesine indirdiği iki dilim ekmeğin fotografını paylaşıyorum.