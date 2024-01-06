Astroloji ile ilgilenenler bilirler, 2024 yılı, özellikle son üç yılda ne ektiysen onu biçme yılı olacakmış.

Dünya, ektiğimiz tohumların ve emeklerimizin bir yansıması gibi

Her ektiğimizde, yüreğimizde bir umut filizi yeşerir

Toprağa güvenle bıraktığımız her tohum, içimizdeki umudu temsil eder.

Umut ektiysek umutlar yeşerecek demektir.

Eğer gündelik telaşlardan biraz sıyrılıp hayal kurabildiysek hayaller gerçeğe dönüşebilecektir belki.

Sevgi tohumları ektiysek sevgimiz karşılık verecek, çiçekler açacak, çoğalacak…

İyilik ektiysek, veya bilmeyerek iyilik yaptıysak, iyilik yeşerip çoğalacak…

Çoğaldıkça büyüyüp gelişecek bir yüreğe dokunabildiysek…

Bir eli tutup, sıcacık gözlerinde ışık yakabildiysek…

İyilik çoğalacak hayatımızda demektir.

Barış tohumları ektiysek, barışçıl kavgasız bir yaşam bizi bekliyor.

Paylaşmak için üretiyorsak, keyifle paylaşacağız ürettiklerimizi..

Alın terimiz varsa, tohumları sularken, emeğimiz karşılık bulacaktır.

Bilim üretiyorsak insanlık adına çalışmalarımız sonuç verecek.

Sanat üretiyorsak, renkler biçimler üretiyorsak hayat renklenecek demektir.

Güzel dostluklar için emek vermişsek eğer, dostlarımız daha güçlenecektir.

Saygılı bir davranış içindeysek toprağa, canlıya, doğaya ağaca.

Saygın bir insanız demektir hayata karşı.

Bolluk bilinci varsa bizde, bolluk içinde, bereketli bir yıl demektir..

Değişim istiyorsak değişimin tohumlarını bırakmış olmalıyız hayata.

Nefret tohumları varsa yüreğimizde, daha çok nefret edeceğiz.

Kin tutuyorsak son üç yıldır , kinimiz daha fazla kinleneceğiz.

Öfkeliysek hayata karşı, öfke saracak içimizi.

Kavga ektiysek, yakamızla bile kavga edeceğiz bu yıl da.

Yalan söylediysek yalanlar çıkacakmış, sırlar sökülecekmiş.

Hak yiyorsak, karşılığını alacağız, sık sık haksızlığa uğrayacağız.

Adaletsiz davranan sonuçlarına katlanacak.

Ektiğimiz her şeyin biçimini belirleyen biziz.

Her biçim bir başlangıçtır.

Belki ektiğimiz güzel şeyleri zamanında biçemeyebiliriz.

Bir şeylerin sonu, yeni bir başlangıcı müjdeleyebilir.

Belki de biçilen her umut, yeni bir fırsatın habercisidir.

Her seferinde yeniden güzel tohum ekmek cesaret ister.

Yaşadığımız deneyimler, bizi biçilen umutlar karşısında daha güçlü kılar.

Toprağa umutla ektiğimiz her şey, bize yaşamın döngüsünü hatırlatır

Yeniden tohum ekme zamanı geldiğinde, yüreğimizdeki umut filizleriyle Soğanın gücüne inanarak yeni bir başlangıca adım atabiliriz..

Yeter ki güzel şeyler ekip güzellikler biçelim.

Hayatımız yeşersin, renklensin, çiçeklensin.

Şimdi düşünelim son üç yılda neler ektik?

Yeryüzü sevginin, barışın, aşkın ,umudun yüzü olsun.

Bütün güzellikler bizimle olsun..

Ankara