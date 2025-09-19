18 Temmuz 2024’te Çorum’da dünyaya gelen Mustafa Baran Karakiraz, henüz 5 günlükken SMA Tip-2 teşhisi aldı. O günden bu yana tedavi mücadelesi veren minik bebek için ailesi, valilik onaylı bağış kampanyası başlattı.

Anne Semra ve baba Osman Karakiraz, “Bebeğimizin tedavisi için gerekli resmi izinler alındı. Ancak süreci duyurmakta geç kaldığımız için bağışlar çok yavaş ilerliyor. Bu zorlu süreçte tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Haydi Çorum, bebeğine sahip çık, sesimizi duyur” çağrısında bulundu.

Tüm Çorum halkını ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Karakiraz ailesinin Valilik onaylı kampanya hesap bilgileri şunlar:

TL IBAN: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

EUR IBAN: TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

USD IBAN: TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz

Açıklama: sma Mustafa Baran

Banka: Ziraat Bankası

Öte yandan iletişim için 0530 251 43 19 numaralı telefondan bilgi alınabileceği de belirtildi.

