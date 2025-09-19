Çorum’un ulusal alandaki önemli temsilcilerinden, yaptığı radyo ve televizyon programlarıyla tanınan, yurtiçi ve yurtdışında verdiği sayısız konserle adından söz ettiren hemşehrimiz, İstanbul’da yaşayan ses sanatçısı Cemal Kurtoğlu, uzun bir aradan sonra yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Sanatçının “BİTANE” adlı eseri, Nüvaz Müzik etiketiyle bugün (19 Eylül 2025 Cuma günü) tüm sosyal medya ve dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluştu.

Hemşehrimiz Cemal Kurtoğlu’nu tebrik ediyor, yeni çalışmasında ve sanat yaşamında başarılarının devamını diliyoruz.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR