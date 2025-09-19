Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çorum Belediyesi olarak, sağlıklı, güvenli ve modern bir kentleşme hedefi doğrultusunda başlattığımız Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi, riskli ve depreme dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi, altyapının güçlendirilmesi, sosyal donatı alanlarının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi temel amaçlarla, Belediye Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilerek hazırlanmıştır. Adalet ve şeffaflık ilkesi esas alınarak; İmar planlarında, kentsel tasarım projelerinde, vaziyet ve kat planlarında çok sayıda alternatif değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda, koruma–kullanma dengesi gözetilerek bölgedeki sosyal donatı alanlarını artıracak ve vatandaşlarımızın menfaatlerini ön planda tutacak proje üzerinde karar kılınmıştır. Proje kapsamında üç imar adası birleştirilmiş; yapılar arasında sağlıklı mesafeler bırakılması, ada içerisinde park ve otopark gibi sosyal donatı alanlarının karşılanması amacıyla, revizyon imar planında öngörülen 2 emsal değeri aşmadan zemin+7 kat olarak tasarlanmıştır. Belediyenin üç adayı birleştirerek geliştirdiği dönüşüm projesi haricinde, mevcut parsellerin imar mevzuatı gereği 8 kat yapılaşmaya uygun değildir. Mevcut durumda vatandaşlarımızın dairelerin büyüklükleri 3 katlı yapılarda net: 55 m² ile 93 m², Brüt: 74 m² ile 103 m² arasında 5 katlı yapıların ise net:82 m² ile 85 m² Brüt ise 96 m² 104 m² arasındadır. Arsa payları ise 5 katlı yapılarda 49 m² ile 68m² arasında – 3 katlı yapılarda ise 85 m² ile 115 m² arasında olup her bir bağımsız bölümün birbirinden farklıdır. Bu sebepten dolayı her bir vatandaşımızın ödeme durumları da birbirinden farklılık teşkil etmektedir.

Ödeme miktar ve koşulları kamu kaynaklarının imkân verdiği ölçüde kolaylaştırılmıştır. Buna göre: 3 katlı binalarda hak sahibi olan vatandaşlar 2+1 (brüt 91 m²) daire istemesi durumunda ortalama 183.000 TL – 403.000 TL arasında, 5 katlı binalarda hak sahibi olan vatandaşlar 2+1 (brüt 91 m²) daire istemesi durumunda ortalama 702.000 TL – 985.000 TL arasında geri ödeme çıkmıştır. 3+1 (brüt 119 m²) daire tercih etmek isteyen vatandaşlarımız ise 1.000.000 TL ilave ödeme söz konusudur. Peşin ödemelerde %20 indirim seçeneği sunulmuş, ayrıca isteyen vatandaşlarımız için 60 aya kadar vade imkânı sağlanmıştır. Yapılacak ihale sonucunda kat karşılığı inşaat oranının %37’nin üzerine çıkması durumunda artan değer vatandaşlarımızın borçlarından düşüleceği ifade edilmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, 27 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 246 bağımsız bölümü temsilen 471 vatandaşımızla en az birer kez görüşülmüş ve bu görüşmelerin sonucunda 114 bağımsız bölümün yasal temsilcileriyle ön sözleşme imzalanmıştır. Yapılan görüşmeler dikkate alındığında sözleşme imzalama oranı yaklaşık %47, toplam 266 bağımsız bölüm üzerinden değerlendirildiğinde ise yaklaşık %43 olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen katılım oranları, projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için öngörülen seviyenin altında kalmıştır.

Çorum Belediyesi olarak, “vatandaşımıza rağmen değil, vatandaşımızla birlikte” anlayışını esas alıyoruz. Bu nedenle, mevcut koşullar altında Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi’ni uygulamaya devam etmenin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.”

“BİREYSEL DÖNÜŞÜMLER İÇİN REVİZYON İMAR PLANI HÂLEN YÜRÜRLÜKTEDİR”

“Çorum Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarih ve 123 sayılı kararıyla onaylanan Hasanpaşa Revizyon İmar Planı hâlen yürürlüktedir. Hasanpaşa Revizyon İmar Planı kapsamında, kentsel dönüşümü kolaylaştırmak ve ödeme koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılaşma koşulları Emsal 1.60’tan 2.00’ye, kat adedi ise 4’ten 6’ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla, bireysel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımız plan hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini sürdürebileceklerdir. Çorum’un daha sağlıklı ve planlı bir şehir kimliğine kavuşması yönündeki çalışmalarımız, gerek belediyemiz eliyle gerekse belediyemiz koordinasyonunda, talebin yoğun olduğu farklı alanlarda devam edecektir. Ayrıca Ekim ayı meclisinde alınacak karar doğrultusunda tapu kayıtlarında yer alan şerhin kaldırılacağı kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Muhabir: Haber Merkezi