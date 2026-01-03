Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi dedelerinden Şahin Polat, 2026 yılının evsiz, barksız, mekansız kimsenin kalmadığı bir yıl olmasını istedi.

Dede Şahin Polat, “Darda kalmışların imdadına Hızır yetişe. Barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün ve hoşgörünün hakim olduğu, hiçbir kimsenin dilinden, inancından, etnik kökeninden ve kültürlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir yıl arzu ediyoruz” dedi.

Şahin Polat’ın gülbengi şu şekilde: “Yeni yılda Hak erenleri cümle canlarımızı; Muhabbetten, didardan, katardan, birlikten, dirlikten, barıştan ve insan sevgisinden ayırmaya. İnsanlar yine insan eliyle sevdiklerinden ve yurtlarından koparılmaya. Darda kalmışların imdadına Hızır yetişe. Açların doyduğu, yoksulların güldüğü herkesin sıcak bir yuvasının olduğu. Evsiz, barksız, mekansız kimsenin kalmadığı,

Yeraltında ve yerüstünde çalışan insanların ihmalkarlık nedeni ile hayatlarını kaybetmediği, Sokak ortasında insanların öldürülmediği, kimsenin kör bir kurşuna hedef olmadığı, Çocukların istismara uğramadığı, Katliamlar nedeniyle anaların ağlamadığı, Herkesin birbirlerinin dertlerine, kederlerine, acılarına ortak olunduğu,

Barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün ve hoşgörünün hakim olduğu, Hiçbir kimsenin dilinden, inancından, etnik kökeninden ve kültürlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı, Çok kültürlü bir yapı içerisinde herkesin kendisini özgürce ifade ettiği, Düşünce ve inanç özgürlüğü önünde bütün engellerin kalktığı, Cinsiyet ayırımının yapılmadığı, Demokrasi, laiklik, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün bir yaşam biçimi olarak kabul edildiği, Evrensel kurallar içerisinde eşit, özgür, insanca, sağlıklı, mutlu ve sevgiyi doya doya yaşayacağı bir ortamda yaşamayı nasip eyleye...”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR