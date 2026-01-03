1 Ocak 2026 sabahı karlı bir güne uyanan Çorum’da, 1 Ocak Perşembe’yi 2 Ocak Cuma’ya bağlayan gece yarısı ise - 13 derece ölçüldü. Dondurucu soğuk, dün sabah saatlerinde de devam ederken, öğle saatlerinde ısı - 4’e kadar yükseldi.

Şiddetli soğuk nedeniyle Çorum ve çevresinde yoğun buzlanma yaşanıyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Çorum’da bugün de en düşük hava sıcaklığı -12 derece olacak. Yarın ise ısının yükselmeye başlaması ve en düşük -1, en yüksek 7 derece dolaylarına ulaşması bekleniyor.