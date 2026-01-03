Çorum heyeti, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi’ni ziyaret etti.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü Çorumlu hemşehrimiz İlhami Keleş’e yapılan ziyarette Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve sanayici Veli Hoşgör yer aldı. Çorum heyeti ile Genel Müdür Keleş, işbirliği imkanları ve tedarik süreçlerini konuştu.

Keleş’e teşekkür ederek bir hediye takdim eden Yalçın, “Misafirperverliği ve yakın ilgisi için teşekkür ediyorum. MKE ile işbirliği konusunda 2026 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK