İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri programı kapsamında hayata geçirilen Şehir ve Kültür Akademisi, tarihin derinliklerine uzanan ufuk açıcı bir söyleşiyle gerçekleştirildi.

Programın konuğu Eğitimci Yazar Arkeolog Mehmet Öztürk, “Hitit Uygarlığı ve Kültürel Özellikleri” başlıklı sunumda Anadolu’nun en köklü medeniyetlerinden Hititlerin şehir anlayışını, kültürel kodlarını ve günümüze bıraktıkları mirası zengin bir anlatımla katılımcılarla paylaştı.

Hititlerin Anadolu'da yalnızca güçlü bir devlet yapısı kurmakla kalmadığını belirten Mehmet Öztürk, “Aynı zamanda şehir planlaması, hukuk anlayışı ve kültürel birikimleriyle de günümüze ışık tutan önemli bir medeniyet olmuştur. Çorum ve çevresi, Hitit mirasının en güçlü şekilde hissedildiği coğrafyalardan biridir. Bu mirası doğru okuyup gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nin tarihî atmosferinde yapılan, öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve geçmişle bugünü buluşturan etkinliğe katkı sunan tüm eğitim paydaşlarına teşekkür edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ