Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum çiftçisine 1 Ocak 2026 tarihi sonrası edinilen arazileri için çağrıda bulundu.

Çorum Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu adına bir açıklamada bulunan Oda Başkanı Özdemir, çiftçilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar ÇKS kaydı yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

Özdemir konuyla ilgili bir açıklama yaparak ÇKS kayıtlarının kendi arazisi olan çiftçiler için son gününün her ne kadar 31 Aralık 2025 günü olsa da 1 Ocak 2026 tarihinden sonra edinilen arazilerin, kiralamaların ve beyan usulü taahhütnamelerle ilgili başvuruların devam ettiğini söyledi.

Açıklamada; “Ayrıca süresinde işlem yapamayan mağduriyet yaşayacak olan çiftçimizin de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Odası İşlem Servisi’ne müracaat edilmesi ya da 05378359078 numaralı telefon ile irtibata geçmesi hususu ilgili çiftçilerimize duyurulur” denildi.

Muhabir: RIFAT KARA