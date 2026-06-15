“Gastro Çorum” projesi kapsamında düzenlenen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri’ne bizzat katılan İdil Açıkalın, Çorum’un yalnızca leblebiyle değil, köklü mutfak kültürü, coğrafi işaretli ürünleri ve binlerce yıllık mirasıyla Türkiye’nin önemli gastronomi destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri’ni değerlendiren İdil Açıkalın, üç gün boyunca sadece yemeklerin değil, kültürün, tarihin ve emeğin de ateşin etrafında yeniden anlatıldığını ifade etti. Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonun başarılı ve vizyoner bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Yazısında Çorum’un artık yalnızca “leblebinin başkenti” olarak anılmadığını belirten Açıkalın, binlerce yıllık Hitit mirası, güçlü mutfak hafızası ve yöresel ürünleriyle şehrin gastronomi dünyasında çok daha büyük bir hikâye anlattığını kaydetti. Gastro Çorum çalışmaları ve UNESCO hedefinin bu süreci daha da güçlendirdiğini ifade eden Açıkalın, Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının uzak bir ihtimal olmadığını dile getirdi.

Çorum mutfağının yalnızca leblebiden ibaret olmadığını vurgulayan Açıkalın, İskilip Dolması, Kargı tulum peyniri, Hitit ekmeği ve bölgenin zengin tahıl kültürünün şehri Anadolu’nun en özgün gastronomi merkezlerinden biri haline getirdiğini söyledi.

Çorum leblebisinin üretim sürecine de değinen Açıkalın, ürünün haftalara yayılan kavurma ve dinlendirme aşamalarından geçtiğini, bu sürecin kuşaktan kuşağa aktarılan ustalıkla sürdürüldüğünü belirtti. Çorum’da leblebi üretiminin yalnızca bir gıda faaliyeti değil, aynı zamanda yüzlerce yıllık bir zanaat olduğunu ifade eden Açıkalın, şehrin bu alandaki güçlü kimliğinin Türkiye genelinde kabul gördüğünü kaydetti.

Yazısının sonunda Çorum’un samimi ve yaşayan bir gastronomi kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Açıkalın, aynı sofrada buluşan farklı kültürlerin ve geçmişten geleceğe taşınan tariflerin şehrin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı. Çorum’un gastronomi yolculuğunun ateşin etrafında şekillenen güçlü bir kültürel hikâyeye dönüştüğünü ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi