Anahtar Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Murat Aşkın, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılmasını istedi.

A Parti Seçim Politikaları Başkanı olan Murat Aşkın, Huzurevi’nde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu belirterek: “Devletimizin koruması altında bulunan yaşlılarımızın güvenliği, huzuru ve insan onuruna yakışır şartlarda yaşamaları hiçbir tartışmaya konu edilemez” dedi.

Anahtar Parti olarak yaşanan olaylarla ilgili ortaya atılan iddiaların eksiksiz, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep ettiklerini belirten Aşkın, kamu kurumlarına duyulan güvenin korunabilmesi için sürecin üzerinin örtülmesi değil, tüm yönleriyle aydınlatılmasının gerektiğini bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Murat Aşkın; “Devletin sosyal hizmet kurumları, milletimizin en kıymetli emanetlerine hizmet etmektedir. Bu nedenle bu kurumlarda meydana geldiği öne sürülen her türlü usulsüzlük, ihmal veya kötü muamele iddiası titizlikle araştırılmalı; sorumluluğu bulunan kişiler varsa hukuk önünde hesap vermelidir.

Kamuoyunun beklentisi nettir: Gerçekler ortaya çıkarılmalı, soruşturma süreci şeffaf yürütülmeli ve toplum doğru şekilde bilgilendirilmelidir. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi, hem mağduriyet iddialarının açıklığa kavuşması hem de kamu kurumlarına olan güvenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

A Parti olarak, yaşlılarımızın onurunu, kamu çalışanlarının hukukunu ve toplumun adalet beklentisini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kamu vicdanını zedeleyen hiçbir olayın üzerinin örtülmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ