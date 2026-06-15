Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlara kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunan sosyal tesis ağına yeni bir tesis daha kazandırmaya hazırlanıyor.

Akkent Mahallesi’nde belediye mülkiyetinde bulunan ve daha önce özel bir işletme tarafından kullanılan kafe, yapılacak düzenlemelerin ardından Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmet verecek.

Tesiste çevre düzenlemesi, tadilat ve tefrişat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis, modern yapısı ve konforlu ortamıyla Çorumluların hizmetine sunulacak.

Muhabir: Haber Merkezi