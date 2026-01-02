ÇESOB’a bağlı odaların olağan genel kurullarına Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası ile devam edildi. Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurula Kırıkkale Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, ilimiz merkezindeki çok sayıda esnaf odasının başkanları, esnaf odası başkan adayları ile Kasaplar Odası üyeleri katıldı.



Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından ÇESOB ve Kasaplar Odası Başkanı Recep Gür, Genel Kurulun tüm oda üyelerine hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu, gelir-gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak ibrası ve kabulü ile devam edilen genel kurulda oda yönetiminin huzur hakkı ve yollukları da onaylandı. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra ise seçimlere geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde Recep Gür Başkanlığı'ndaki Oda Yönetim Kurulu Hakan Kaynar, Murat Longa, Abidin Bürü, Cuma Günen, Yunus Peker ve Hakan Şanan’dan oluştu.

Kongrede Denetim Kurulu’na ise Metin Çatıkkaş, Ahmet Sönmüş ve Sayit Barandak seçildi.