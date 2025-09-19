Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesine son teknolojiye sahip “C kollu radyografi cihazı” kazandırıldı.

Cihazın; ortopedi, travmatoloji, genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahisi ve gastroenteroloji gibi birçok alanda kullanılacağı bildirildi. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yeni cihazın sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yeni cihazın hizmete girmesiyle birlikte hastalarımıza daha güvenli, hızlı ve modern sağlık hizmeti sunulacaktır” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi