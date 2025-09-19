Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in başkanlığında, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar ile Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri bölüm başkanlarının katılımıyla “2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Başı Rehberlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda, e-Rehberlik modülünün aktif kullanımı ve haftalık çalışmaların sisteme işlenmesi, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, ihmal-istismar, akran ve siber zorbalık, bilinçli teknoloji kullanımı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi konuların okul rehberlik planlarına dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca okul öncesi ve ilkokul kademelerinde uyum çalışmalarının artırılması, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirlerin zamanında alınması, LGS hazırlık öğrencilerine yönelik motivasyon, verimli çalışma teknikleri ve sınav kaygısı konularında çalışmalar yapılması karara bağlandı.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Komisyonu ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi toplantılarının eksiksiz gerçekleştirilmesi, okul risk haritaları ve RİBA çalışmalarının ise bakanlık takvimine uygun şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.

