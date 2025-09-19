Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, emekliye ayrılan Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Mustafa Beköz ile görev değişikliği nedeniyle görevlerinden ayrılan ilçe millî eğitim müdürlerine plaket takdim etti.

Bayat İlçe Millî Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, Laçin İlçe Millî Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, Mecitözü İlçe Millî Eğitim Müdürü İrfan Doğru ve Kargı İlçe Millî Eğitim Müdürü Uğur Uluçay’a düzenlenen törende teşekkür plaketi sunuldu.

Vefa buluşmasına Eğitim Müfettişleri Başkanı Ramazan Yıldız, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitim camiasına uzun yıllar emek veren yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni hayatlarında başarı ve mutluluklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi