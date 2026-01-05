Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ve oda üyesi esnaf katıldı.

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal'ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurul'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dikici ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık bir teşekkür konuşması yaptı. Genel Kurulun tüm oda üyelerine hayırlı olmasını dileyen Palabıyık, 4 yıllık görev süresi boyunca oda üyesi esnafa verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gelir-gider bilançolarının ibra edilmesinin ardından tek liste halinde gidilen seçimde Cumhur Palabıyık Başkanlığı'ndaki Oda Yönetim Kurulu Mehmet Kabaca, Mustafa Küçükyıldız, Mehmet Taşkoyar, Gökhan Üner, Erdal Sağır ve Haliscan Saraç’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Volkan Fakı, Cem Aykaç ve Hüseyin Fışkın’dan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi