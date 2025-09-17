Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Gelgör, Ege’nin yaşam mücadelesine dikkat çekerek, Osmancıklılar ve tüm Türkiye’ye birlik olma çağrısında bulundu.

Başkan Gelgör’ün açıklamasına göre Ege’nin tedavisi için gerekli olan bağış miktarının %94’ü tamamlandı. Kalan %6’lık bölüm için sadece 884 kişinin 5.000 TL bağış yapması ya da çevresinden destek toplaması yeterli olacak.

Gelgör şu ifadeleri kullandı: Sevgili Osmancıklılar, Ege yavrumuz için artık son %6 kaldı… Sadece 884 kişi 5.000 TL bağışlasa ya da çevresinden toplasa, Ege’nin ilacına ulaşması mümkün olacak. Bugün sizin yapacağınız katkı, bir çocuğun ömrüne ömür katacak. Bir kahve, bir tatlı, bir yemek parası… Belki de sizin için küçük ama Ege için yaşam demek. Gelin hep birlikte bu yolculuğu bitirelim, Ege’ye ışıklı ayakkabılarıyla koşma şansı verelim. Haydi Osmancık, haydi Türkiye! Ege için kenetlenelim."

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, Ege’nin tedavisi için herkesin elini taşın altına koymasını isteyerek küçük katkıların bile hayat kurtarabileceğini vurguladı. Kampanya kapsamında bağış yapmak isteyenler için gerekli hesap bilgileri de paylaşımda yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi