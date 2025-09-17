Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Bolat’ın oğlu, Ülkü Ocakları Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi Alperen Bolat ile Sungurlu Belediyesi personeli Aysu Hoşnut, görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Dilek–Tuygun Hoşnut çiftinin kızı Aysu ile Nurten–Derviş Bolat çiftinin oğlu Alperen’in düğünü Anitta Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çiftin nikahını kıydığı düğünde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Merkez İlçe Başkanı M. Serdar Avcu, Ülkü Ocakları önceki dönem İl Başkanı Orhan Tosik, il genel ve belediye meclis üyeleriyle çok sayıda davetli şahitlik etti.

Belediye Başkanı Aşgın, genç çifte Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

