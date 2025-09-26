Çorum'da ise hafta sonu parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yeni haftayla birlikte sağanak yağışlar etkili olacak.

ÇORUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün, 26 Eylül Cuma günü Çorum’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Yarın, Cumartesi günü ise hava yine parçalı bulutlu olacak ancak sıcaklık biraz düşerek 20°C’ye gerileyecek.

Pazar günü ise hava yeniden ısınacak. Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 25°C’ye kadar yükselecek.

HAFTABAŞINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

29 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 21°C olacak. 30 Eylül Salı günü de yağışların devam etmesi öngörülüyor; sıcaklık ise 20°C olacak.