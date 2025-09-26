Al Beni Baba filminin Çorum'daki çekimleri tamamlandı. Çekimler için 3 haftadır Çorum'da olan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, "Tüm Çorumlulara tekrar tekrar teşekkür ederim sevgiler saygılar selamlar" diyerek bir mesaj yayınladı.

23 gün Çorum'da kalan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın Çorumlulara veda mesajı şöyle: "Ekmeğinizi yedik, suyunuzu içtik. Bizi çok güzel ağırladınız. Oturduk güzel sohbetler ettik. Bizi gerçekten muhteşem ağırladınız. Çok samimi, çok içtendiniz. İşlerimizi kolaylaştırdınız. Sayenzde daha kolay çalıştık. İyi ki vardınız. İyi ki varsınız.

ÇORUM FK'YA BAŞARILAR DİLEDİ

Çorumspor'a çok teşekkür ederiz bizi çok güzel misafir ettiniz stadınızda. Başarılar dilerim. Seydim köylülerine çok teşekkür ederim. Oradaki büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hakkınızı helal edin. Dilerim tekrar geliriz Çorum'a. Belki filmimizin bir galasını Çorum'da yaparız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize."