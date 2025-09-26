Çorum Valisi Ali Çalgan ile protokol üyeleri 38’incisi kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı’nda stant açan esnafı ziyaret etti.

Ahilik Haftası’nın Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış törenine katılan Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve esnaf odaları başkanları programın son bölümünde stantları gezdi.

Vali Çalgan ve protokol üyeleri stantlarda bulunan ürünleri inceleyerek bilgi alırken, esnaf sanatkara bol ve bereketli kazançlar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi