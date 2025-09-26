Hürriyet Parkı’nda yapılan programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi seçilen Kasap Selim Kölegöz’e Ahilik Belgesi verildi. Daha sonra ise yılın kalfası seçilen Duha Şukri, Nezaket Belinay Bekar ve İhsan Emin Koç’a ödüllerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci tarafından ödülü verildi. Yılın çırağı seçilen Selin Can Özcan ve Serkan Uyar’a ise ödülünü AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya iletti.

Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk’a ödülünü İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, usta Mehmet Kazancı’ya ise İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz’ın ödül verdiği törende öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda birinci olan Gökçe Eryaşar’a ödülünü Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Melike Kiraz’a Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve Salih Çağırgan’a ise ÇESOB Başkanı Recep Gür hediyelerini verdi.

Muhabir: Haber Merkezi