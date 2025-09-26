Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu denetimler kapsamında, uygunsuz üretim yapan firmalar ve ürünleri kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından güncellenen son listede, bazı markaların ürünlerinde ciddi taklit ve tağşiş yöntemleri saptandı. Yapılan analizlerde çiğ börek harcında sakatat, peynirde süt yerine nişasta, baklava çay ve balda ise gıdada kullanımı yasaklanmış boya maddeleri tespit edildi.