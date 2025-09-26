Ekipler, istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Seydim Köyü’nde T.U.’a (39) ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda 47 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza, 50 bin lira nakit para, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından da arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK