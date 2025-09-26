Dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde faaliyet gösteren petshopa düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Gökhan Dal (36), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri tepit edilen biri kadın 4 şüpheli Çorum-Ankara yolunda kaçtıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç., T.P. ve İ.M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.N.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK