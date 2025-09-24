Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir petshopa silahla gelen kimliği henüz bilinmeyen şüpheli petshopta bulunan Gökhan Dal'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabetli eden saçmalarla yaralanan Dal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Dal, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Hava almak için dışarıya çıktı silahlı saldırıya uğradı
Hava almak için dışarıya çıktı silahlı saldırıya uğradı
İçeriği Görüntüle

8D906200 E545 4098 89B7 02Eca9Fbff5F

D4110E38 96C3 4160 A107 367Fede6Ae99

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK