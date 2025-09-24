Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir petshopa silahla gelen kimliği henüz bilinmeyen şüpheli petshopta bulunan Gökhan Dal'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabetli eden saçmalarla yaralanan Dal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Dal, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.