Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ve Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin ve köylülerin yoğun müdahalesi sayesinde ahırlara ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının büyük bir faciaya dönüşmeden söndürülmesini “tek kelimeyle facianın eşiğinden dönüldü” sözleriyle ifade etti.

Vatandaşlara da anız ve ot yakma konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi