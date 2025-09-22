Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sahipleri Yusuf K. ile eşi Sulatan K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeni ile binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çörek yapmak için kullanılan ocaktan çıktığı değerlendiriliyor.