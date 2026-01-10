Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim öğretim yılına ait resmi takvimi yayımladı. Takvimle birlikte 2026 yılı sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Karne günüyle başlayan yarıyıl tatili, öğrencilere yaklaşık iki haftalık bir dinlenme süresi sunacak.

KARNE GÜNÜ BELLİ OLDU

MEB tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak.

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte hafta sonu tatili de devreye girecek ve öğrenciler fiilen sömestr havasına girmiş olacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil süreci 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu takvime göre öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Böylece öğrenciler toplamda yaklaşık 14 günlük bir tatil yapmış olacak.

Ancak son günlerde İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılarının ardından okulların 1 ya da iki gün tatil olacağı ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yani olası bir tatil ihtimali sürenin daha da uzamasına neden olacak.

SÖMESTR TATİLİ NEDEN ÖNEMLİ?

Eğitim uzmanları, yarıyıl tatilinin akademik başarı kadar psikolojik açıdan da büyük önem taşıdığı görüşünde. Yoğun geçen ilk dönemin ardından verilen bu mola, öğrencilerin zihinsel olarak yenilenmesini sağlıyor.

Aileler için ise sömestr tatili; seyahat, kültürel etkinlikler ve çocuklarla kaliteli zaman geçirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.

2025–2026 EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvimde yıl içindeki diğer tatil dönemleri de yer aldı.

Birinci ara tatil: 10–14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) tatili: 19–30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16–20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

İKİNCİ ARA TATİL BAYRAMLA BİRLEŞİYOR MU?

Takvimde öne çıkan detaylardan biri de ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması oldu.

16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Mart Cuma günü sona erecek. Aynı gün Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk geliyor.