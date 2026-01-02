Çorum'da yeni yılın ilk gününde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yeni yılın ilk gününde okulların tatil olmasını fırsat bulan çocuklar ve vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Yoğun yağış, kısa sürede kenti beyaz bir gelinlik gibi süslerken, meydanlar ve parklarda kartpostallık görüntüler oluştu. Okulların tatil olmasını fırsat bulan çocuklar, doyasıya eğlendi. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen çocuklar, parklarda ve mahalle aralarında kartopu oynayarak eğlendi.

Çocuklar, 2026'ya kar yağışı ile girdiklerini ve çok eğlendiklerini dile getirdiler.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı